Cagliari-Udinese 1-2



Musso 6,5: può poco sul gol di Pavoletti, poi si supera in 2-3 circostanze.



De Maio 6,5: contiene bene Pavoletti, perfetto il colpo di testa per il decisivo 2-1.



Ekong 6,5: fa valere la sua stazza a ridosso della propria area.



Samir 6: prezioso in fase di impostazione, soffre quando Castro si allarga e lo punta palla al piede.



Ter Avest 6,5: primo tempo sotto tono, nella ripresa cresce e mette in crisi Lykogiannis.



Badu 6: macina tantissimi kilometri, sempre presente in fase di interdizione.



(Dal 37' s.t. Wilmot SV).



Hallfredsson 6,5: è il cervello dell'Udinese. In mezzo al campo detta lui i tempi di gioco, poi pesca il jolly (fortunato) del momentaneo 1-1.



Mandragora 6,5: sostanza e qualità, in mediana comanda lui.



(Dal 43' s.t. Micin SV).



D'Alessandro 6: Srna è un cliente tosto, lui se ne accorge tardi.



Pussetto 6,5: quando accelera non ce n'è per nessuno. Trova anche il guizzo vincente, ma il VAR annulla per fuorigioco.



(Dal 32' s.t. Lasagna SV).



Teodorczyk 6: fa a sportellate con i centrali rossoblù. Un super intervento di Cragno gli nega la gioia del gol.





All. Tudor 6,5: chiude la stagione nel migliore dei modi. Una vittoria che vale poco ai fini della classifica, ma che regala un sorriso ai tifosi prima delle vacanze.