Udinese-Sampdoria 1-3



Musso 6,5: decisivo su un colpo di testa di Ramirez in avvio di gara. Nulla può sui tre gol ospiti.



Ekong 5: nei primi 45’ soffre e non poco la qualità di Quagliarella. Nella ripresa si scontra con Samir regalando il vantaggio decisivo alla Sampdoria.



Nuytinck 5,5: regge bene fino all’ultimo giro di lancette, quando Gabbiadini gli scappa alle spalle e deposita in rete il gol dell’1-3 finale.



Samir 5: match da dimenticare per il brasiliano. Colpisce clamorosamente Ekong in uscita, facendo carambolare la palla sui piedi di Bonazzoli, abile a girare in porta battendo Musso.



Stryger Larsen 5,5: gara piuttosto anonima del laterale danese. Ha spazio per spingere, ma si limita alla fase difensiva.



(dal 23’ s.t. Ter Avest 6: entra bene in partita, prendendo il fondo in due occasioni)



De Paul 6: crea spesso superiorità in mezzo al campo, senza però riuscire a sfruttare la qualità che lo contraddistingue negli ultimi 20 metri.



Jajalo 5,5: meglio nella prima frazione, dove gestisce bene palla. Nella ripresa si spegne un po’.



(dal 41’ s.t. Teodorczyk sv)



Walace 5,5: è lui a perdersi l’inserimento di Ekdal in occasione del pareggio ospite, dopo una prova abbastanza positiva.



(dal 8’ s.t. Fofana 6: ha le caratteristiche per entrare e spaccare il match, ma stavolta non gli riesce)



Sema 5,5: in fase di copertura potrebbe fare di più, perde spesso l’uomo. Meglio sulla trequarti avversaria.



Lasagna 6,5: sesto gol nelle ultime cinque per il capitano bianconero, unica nota positiva della serata.



Nestorovski 5: davanti si vede poco, commette tanti falli e protegge pochi palloni.



(dal 8’ s.t. Okaka 5: entra per far salire la squadra, ma finisce spesso con perdersi tra le maglie avversarie)





All. Gotti 5,5: dopo la beffa con il Genoa, un’altra prova non convincente tra le mura amiche. Ora la zona rossa si avvicina a sole cinque lunghezze di distanza.