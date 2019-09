Musso 7: se l'Udinese porta a casa un punto che sa di vittoria è tutto merito suo. Miracoloso su Stepinski nel secondo tempo e tante altre parate importanti.



Rodrigo 6: prova a proporsi in fase offensiva anche se nel secondo tempo si chiude insieme al resto della squadra in difesa.



Becao 5,5: sotto assedio praticamente per tutto il secondo tempo, cerca di reggere come può anche se le marcature su Stepinski sono da rivedere.



Troost-Ekong 5: quando l'Hellas attacca con forza va nel pallone e non ci capisce più nulla. Marcature saltate e molto spazio lasciato agli attaccanti avversari. Male.



Samir 6: prova a fare quello che può per far salire la squadra, ma non viene seguito.



Stryger Larsen 5,5: cerca spesso la giocata più difficile e fallisce anche dei controlli molto semplici. Poco concentrato.



Mandragora 5,5: si spegne come il resto dei compagni nella ripresa, creando anche buchi nel centrocampo che spesso diventato oro per gli avversari.



Jajalo 6,5: uno dei pochi a salvarsi. Non molla anche quando la squadra è ormai sfaldata tra i reparti.



Fofana 5: passaggi spesso imprecisi e telefonati.



Sema 5,5: primo tempo sufficiente, ma perde completamente la concentrazione nella ripresa.



Barak 5,5: lasciato solo dai compagni, non può fare molto per rendersi pericoloso.

(25' s.t. Walace s.v.)



Lasagna 5,5: unico che ci prova in attacco, prima che l'Udinese si spenga del tutto. Troppo solo.

(20' s.t. Okaka 6: ci mette il fisico e la voglia di provare a scuotere i suoi.)





All. Tudor. 5,5: Udinese che gioca abbastanza bene il primo tempo, ma che si perde completamente nella ripresa. Un punto d'oro per come si è messa la gara, grazie ai miracoli del proprio portiere.