pattina sull’area piccola per aiutarsi negli interventi sul terreno fradicio, ma lo stratagemma lo aiuta a salvare la porta dagli attacchi a raffica dell’ex Muriel. Va in presa alta e diretta sui tiri dalla bandierina, poi ferma in presa salda tra i guantoni la punizione di Muriel. In anticipo sul lancio di Malinovskyi, che prevede, ma Muriel lo beffa proprio sotto le gambe. Solo il suo tuffo provvidenziale impedisce al 18 orobico di esultare. Che riflessi sul guizzo di Pessina, ma i gol arrivano lo stesso. Si fa comunque (ben) volere, poteva finire come l’ultimo 7-1 dell’Udinese a Bergamo.: si oppone di fisico e qualità alle invasioni ucraine di Malinovskyi, ma non ha la stessa fortuna con Muriel che lo supera due volte prima di virare in rete. Anche nella ripresa lascia passare le sfere insidiose di Pessina davanti a Musso.Pessina lo sovrasta al limite dell’area, fatica a contenere l’azzurro nerazzurro. Sulla traiettoria del gol di Lucho Muriel, non riesce a ostacolare il diciassettesimo gol del nerazzurro. Impedisce però il raddoppio del cafeteros sorridente mettendoci il tacco, ma sbaglia completamente a calcolare il tempo di inserimento di Muriel che gli ruba metri e sfera realizzando il bis. Colpevole anche sul terzo gol, l’altro ex colombiano lo supera davanti alla porta.spazza via ma potrebbe fare meglio scivolando sull’acqua, devia comunque alcune sfere di Zapata e Muriel mettendoci il corpo. Salva in corner e anticipa Zapata aiutando Musso. Rischia atterrando Zapata in area.(Dal 25’ s.t.: propositivo, cerca subito gli 1-2 inserendosi con l’appoggio di Braaf, ma in difesa fa passare tutte le sfere di Muriel. Ferma Pessina al momento giusto, poi fa impazzire e ubriacare Gosens che non riesce a stargli dietro, vola per la corsia destra e serve sul piatto d’oro a Pereyra la sfera del gol giallo. Protegge Musso di mestiere, poi parte a razzo per metà campo, dribbla de Roon come un birillo e regala a Larsen la palla della speranza. Di certo il milgiore in campo, una spanna sopra a molti compagni.il capitano riesce a inserirsi al momento giusto strappando la sfera a centrocampo e filtrandola per Braaf. Nella ripresa fa davvero poco, Gotti gli chiedeva di più, sbaglia anche su punizione.viene in aiuto in difesa per rubare palla a Malinovskyi e non farla recapitare al tandem colombiano. Dà indicazioni ai compagni quando mancano marcature e cerca di sopperire mettendoci il tacco sui palloni del tridente.(Dal 37’ s.t.: si oppone a Malinovskyi, con Romero il duello è fisico e nervoso ma riesce a scappare via all’argentino per il primo tiro in porta friulano. Innervosito e richiamato dall’arbitro, trasforma la rabbia in carica agonista e accorcia le distanze tutto solo davanti a Gollini. Bene.: innesca un 1 a 1 fisico e tecnico con de Roon, ma l’olandese passa diverse volte rubandogli metri preziosi. Sì e no.(Dal 14’ s.t.tornato dalla Nazionale carico come non mai, non perde un attimo per riportare in gara la sua banda gialla intendendosi al meglio con Molina e beffando Gollini).raccoglie qualche spunto di Molina ma sono poche le intuizioni personali. Si fa rallentare troppo da Plaomino.(Dal 25’ s.t.ha anche un’occasione quando entra, ma la spreca).: si avventa subito su Romero cercando di circumnavigare la sua fisicità ma non ce la fa quasi mai, annullato dall'argentino.(Dal 14’ s.t.era atteso titolare e invece entra quando la gara è già compromessa, svicolando l'unica palla gol).ormai la sua banda è abituata a trovare il diluvio contro l’Atalanta, ma questa volta gioca e lo fa anche mettendo il bastone tra le ruote al tandem colombiano che i primi 20’ fatica a ingranare. Sotto di 1, la squadra non si sfalda rimanendo in partita, ma alcune scelte (Forestieri, Llorente e soprattutto Larsen) potevamo essere anticipate.