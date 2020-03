Udinese-Fiorentina 0-0



Musso 6,5: praticamente mai chiamato in causa, ma nel finale è decisivo su Chiesa.



Becao 6,5: bravo a contenere le avanzate Viola. Controlla con attenzione gli inserimenti di Vlahovic e compagni.



Ekong 6: ancora una volta leader della difesa. Offre tante garanzie e dà sicurezza al reparto arretrato.



Nuytinck 7: il più propositivo della retroguardia bianconera. Prestazione praticamente perfetta: in crescita notevole.



Stryger Larsen 6,5: nel secondo tempo fraseggia spesso con De Paul, arrivando sul fondo per impensierire la difesa ospite.



De Paul 6,5: il migliore della mediana friulana. Ci prova con due tiri dalla distanza che preoccupano e non poco Dragowski.



Jajalo 5,5: non la prova più esaltante della sua esperienza in bianconero. Soffre un po’ la velocità di Castrovilli in mezzo al campo.



(dal 25’ s.t. Fofana 6: porta corsa e intensità al centrocampo per i minuti finali di gara)



Mandragora 6: nei primi 45’ di gioco è il più pericoloso dei suoi. Nella seconda frazione si limita a controllare le ripartenze ospiti.



Sema 6: più vivace nel corso del primo tempo, nella ripresa si spegne un po’.



(dal 37’ s.t. Zeegelaar sv)



Okaka 6: partita di grande sacrificio. Ancora una volta lotta fino all’ultimo secondo, cercando di far salire la squadra e lavorando di sponda con i centrocampisti.



Nestorovski 5,5: Gotti gli dà fiducia dal primo minuto, ma il centravanti macedone non riesce a ripagare la scelta del tecnico, perdendosi un po’ tra le maglie avversarie.



(dal 17’ s.t. Lasagna 6: entra per pungere la retroguardia Viola, senza riuscire però a trovare gli spazi giusti)





All. Gotti 6,5: prepara bene la partita, ma continuano i problemi a trovare la via del gol. Quarto pareggio consecutivo, che allontana i bianconeri dalla zona rossa della classifica.