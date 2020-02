Bologna-Udinese: 1-1



Musso 5.5: un paio di interventi in totale tranquillità, poi il gol sul finale dove non può far troppo.



Stryger Larsen 6: ennesima prestazione di sostanza, dà il suo contributo alla difesa senza mollare mai.



Becao 6: l'attacco avversario non lo impegna più di tanto, gli attaccanti si scambiano spesso ma lui non accusa.



Troost 5.5: il Bologna fatica a produrre gioco affidandosi ai lanci lunghi, come tutti i compagni di reparto regge perfettamente fino ai minuti finali dove un pallone mancato di testa porta al gol dei padroni di casa.



Nuytinck 6: fisicamente tosto non soffre la velocità degli attaccanti avversari, serviti poco.



Sema 6.5: travolgente fino al momento dell'infortunio, sempre in pressione su Tomiyasu senza lasciarlo fiatare.



(dal 37’ p.t. Zeegelaar 5.5: cambio per infortunio a metà primo tempo, in fase difensiva le lacune ci sono e Orsolini è bravo a metterle in mostra.



De Paul 6.5: sempre il solito, Dominguez gli legge la targa ed è costretto a stenderlo per fermarlo. Suo l'assist in una di queste occasioni.



Mandragora 6: vertice basso del centrocampo sempre efficace. La creatività non è il suo forte, la precisione e l'ordine invece sì.



Fofana 6: il lavoro sporco è tutto suo, impegna fisicamente sempre un paio di giocatori e spesso esce vincitore dai duelli che ingaggia.



(dal 18’ Walace 5.5: sicuramente utile per aggiungere kg al centrocampo, un po' meno per creare gioco).



Okaka 7: suo il gol di testa su assist al bacio di De Paul, per l'ennesima volta punisce i rossoblù.



Lasagna 5.5: attacca spesso la profondità contro una difesa non particolarmente rapida, svaria molto ma non incide come dovrebbe.



(dal 36’ s.t. Jajalo: s.v.)





All. Gotti 6: squadra solida e organizzata perfettamente, non sarà sempre bella da vedere ma di sostanza. Peccato per la beffa finale.