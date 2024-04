Udinese, le pagelle di CM: ottimo Payero, Okoye si fa beffare

si fa trovare pronto quando chiamato in causa ma sul gol di Saelemaekers sbaglia l’uscita e viene beffato. Il giallo che subisce è totalmente evitabile.sul pezzo per tutto l’arco del match, mette in campo una prestazione attenta e senza grosse sbavature.concentrato e reattivo, Zirkzee non è un avversario facile ma lui è bravo ad anticiparlo e limitarlo nei movimenti.sa quello che deve fare e porta a casa la pagnotta senza strafare, ordinato dall’inizio alla fine.si impegna e prova spesso a sfondare le linee sulla destra ma la difesa rossoblù non lascia troppi spazi.(dal 15’ stmantiene lo stesso livello del compagno che sostituisce).a centrocampo i duelli non mancano e lui a volte fatica, inizialmente regge l’urto ma poi molla.porta avanti la sua squadra nel primo tempo segnando un gol prezioso nel recupero, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto.(dal 42’ st).senza infamia e senza lode, pur limitandosi al compitino non si tira però mai indietro.(dal 42’ st).la sua conclusione deviata porta poi alla rete di Payero, non è un assist ma quasi. Bene così.il supporto a Lucca non manca così come l’impegno, la sua esperienza lo aiuta in una gara comunque difficile.(dal 23’ stnon brilla ma allo stesso tempo non delude).non trova il gol ma è determinato, crea infatti qualche grattacapo alla difesa rossoblù.(dal 23’ stequilibrio e volontà in campo).dopo l’inizio in salita porta a casa un punto da un campo ostico, i suoi battagliano senza tregua fino al fischio finale.