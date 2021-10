: incolpevole sul gol, mette in angolo una sassata centrale di Silva nel primo tempo. Appena partito il secondo tempo, causa il rigore su Caputo e viene graziato con il giallo da Orsato. Non può arrivare sulla sassata di Candreva.senza infamia e senza lode, non commette particolari svarioni e regge con il fisico.: la sua uscita scriteriata per tentare di anticipare Quagliarella, nell’azione in cui il numero 27 blucerchiato salta il centrale a centrocampo scatenando il contropiede, pesa sul giudizio. Però tocca a Forestieri la palla del pareggio.: comincia la sua gara con due sbagli in rapida successione piuttosto brutti a vedersi. Sfiora il gol, ma trova sulla sua strada un grande Audero. Sfortunato perché, nell’azione seguente, prende il tempo a Yoshida ma la sua zuccata si infrange di nuovo sul palo. Poco male, dal momento che sul rimpallo si avventa Beto per l’1-2.(dal 33’ s.t.: entra e mette dentro un gol fondamentale).: davvero molto sfortunato quando la palla gli carambola addosso in occasione del pareggio blucerchiato. Poco incisivo in fase di spinta.(dal 33’ s.t.: sblocca la gara con una conclusione non irresistibile, ma sporcata dalla difesa blucerchiata. Bravo e intelligente ad accompagnare l’azione e a liberarsi intuendo l’assist di Deulofeu. Dribbla e crea occasioni.: tanti errori, il più evidente è lo sciagurato retropassaggio per Nuytinck che imbecca invece Caputo.: recupera una marea di palloni, e spesso grazie al suo strapotere fisico riesce pure a creare la superiorità numerica. Saltarlo, lì in mezzo, è veramente complicato.(dal 33’ s.t.: al decimo minuto scalda i guanti di Audero con una bella conclusione. Contiene le sortite avversarie abbastanza agevolmente, anche se potrebbe spingere di più.(dal 13’ s.t.: entra e la Samp da quel versante inizia ad affondare con facilità. Imprecisioni anche negli ultimi trenta metri).: crea il primo pericolo alla Sampdoria approfittando di un errore di Colley per scappare via al centrale blucerchiato e mettere in mezzo una palla che costringe la difesa doriana ad un recupero affannoso, con annesso palo. Al primo pallone buono, è nel posto giusto al momento giusto e mette dentro la rete del raddoppio.: confeziona, praticamente al primo pallone toccato, un assist al bacio per Pereyra. Palla al piede è il più pericoloso dell’Udinese, costringe Colley ad un paio di chiusure molto difficili.(dal 5’ s.t.: va a fare il raccordo tra centrocampo e attacco, Gotti alza al posto di Deulofeu Pereyra affiancandolo a Beto. Buone qualità atletiche.All.raddrizza e rimette in piedi una partita che gli era sfuggita di mano. Il cambio modulo finale, con la squadra sbilanciata in avanti, dà i suoi frutti e permette all'allenatore friulano di recuperare un match reso complesso dalla prodezza di Candreva. Ci sono ancora tanti errori, ma la squadra sembra seguirlo.