Udinese, le pagelle di CM: Pereyra firma il vantaggio, Bijol si perde Lukaku

E' stata sospesa al 71' di gioco la gara tra Udinese e Roma con il punteggio di 1-1 contraddistinto dalle reti di Pereyra e Lukaku. In attesa di capire quando verranno disputati i restanti minuti del match, queste le pagelle dei bianconeri fino al momento dello stop in seguito al malore accusato da Ndicka.- Un paio di belle parate, vanificate dall'uscita a vuoto sul cross di Cristante per il colpo di testa di Lukaku.- Solido e sicuro negli interventi difensivi, prova con poche sbavature.- Tra i migliori in campo fino al gol di Lukaku. Lo sloveno si perde completamente l'attaccante belga alle sue spalle che, complice anche l'uscita a vuoto di Okoye, insacca in rete. Un errore che abbassa il voto.

- Tutto sommato una buona prova del danese, anche se in un paio di occasioni si concede qualche incertezza.- Si limita a fare il compitino, senza infamia e senza lode. Dal 70'- Ci mette voglia ed impegno, risultando anche pericoloso sui piazzati.- Solita partita del brasiliano: tanti palloni recuperati ma regia sempre un po' scolastica.- Dinamico, pericoloso con un paio di ripartenze.Kamara 6,5 - Continua il momento positivo dell'esterno ivoriano, uno stantuffo sulla corsia. Dal 70' Zemura sv.

Pereyra 7 - Il gol è tutto suo. Prima ruba caparbiamente palla a Hujsen, poi supera Svilar con un dolce tocco sotto.Lucca 5,5 - Pronti via sciupa una bella palla messagli sulla testa da Samardzic. Lotta ma esce spesso sconfitto dal confronto con i centrali giallorossi.- L'Udinese parte molto bene, va in vantaggio ma poi inizia ad abbassare troppo il suo baricentro, subendo la rete di Lukaku. Il match viene sospeso sull'1-1 in un momento nel quale era la Roma a farsi preferire, pur non avendo creato poi chissà quali occasioni.