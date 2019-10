Udinese-Roma 0-4



Musso 6: l’unico in campo a non avere colpe. Si salva.



Becao 4,5: dalle sue parti Kluivert fa quello che vuole. Inesistente.



Ekong 5: affonda assieme ai compagni di reparto, staccando la spina.



Samir 4,5: l’errore con cui manda in porta Zaniolo è gravissimo, dà il via alle danze giallorosse.



Ter Avest 5: non spinge mai, nemmeno quando ha spazio. Fa rimpiangere Stryger Larsen.



(dal 10’ s.t. Nestorovski 6: entra quando la squadra ha già mollato; incolpevole)



Mandragora 5,5: gioca i primi 45 minuti in cui l’Udinese è ancora in partita. Esce prima della disfatta.



(dal 1’ s.t. Barak 5,5: non aiuta a far filtro, facendosi ammonire dopo appena 5’ di gioco)



Jajalo 5: anche lui giù di corda in questa giornata da dimenticare; prende l’ennesimo giallo del campionato.



De Paul 4,5: l’Udinese con lui in campo gioca con un uomo in meno. In mezzo al campo è disastroso.



Sema 6: propositivo fino alla fine, nonostante il risultato pesantissimo.



Lasagna 5: vederlo così spento fa male, deve sbloccarsi al più resto per evitare ripercussioni sul resto della stagione.



(dal 34’ s.t. Pussetto sv)



Okaka 5,5: all’inizio lotta e combatte, provocando l’espulsione di Fazio; poi si lascia andare e si adatta ai compagni.





Tudor 4: probabilmente l’ultima uscita davanti al pubblico friulano. 11 gol in due partite fanno riflettere.