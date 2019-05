Udinese-Inter 0-0



Musso 7: come al solito decisivo, tiene a galla i suoi con un paio di interventi strepitosi



Larsen 6: sembra un leone in gabbia, il ruolo da centrale lo limita un po’, non può spingere com’è invece solito fare da laterale



De Maio 6,5: il più sicuro della retroguardia bianconera, sbaglia poco o nulla. Una certezza



Nuytinck 6,5: con l’assenza di Ekong, forma una coppia solida con De Maio. Zero sbavature



D’Alessandro 5,5: prestazione opaca, può dare di più alla manovra soprattutto in fase di spinta



(dal 36’ s.t. Wilmot sv)



Mandragora 6,5: le occasioni più grandi del match capitano sui suoi piedi. Prima spara addosso ad Handanovic, poi cade in area dopo un contatto con Brozovic. Sorprendente



Sandro 6: la sua esperienza è preziosa in mezzo al campo. Tanta grinta e sostanza, fondamentale



(dal 28’ Hallfredsson 6: ritorna in campo dopo la breve esperienza al Frosinone. Gira bene palla)



De Paul 6,5: quando si accende non lo ferma nessuno, palla al piede è devastante. Impreciso negli ultimi metri



Zeegelaar 6: non va in difficoltà a differenza delle ultime uscite, controlla bene Politano e spinge appena ha l’opportunità



Pussetto 6: cerca di pungere con la sua rapidità, ma non basta. Acerbo



(dal 16’ s.t. Okaka 5,5: tocca pochissimi palloni e non in maniera eccellente. Macchinoso)



Lasagna 5,5: corre fino allo sfinimento, ma sparisce quando si tratta di far salire la squadra





All. Tudor 6: porta a casa un punto importantissimo per la corsa salvezza, cerca anche di vincerla inserendo Okaka