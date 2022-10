- Vero che prende tre reti ma compie due miracoli su D'Alessandro e Petagna.- Doppietta in una serata che tuttavia non lo vede perfetto dal punto di vista difensivo.- Una bella statuina in mezzo alla difesa. Costantemente in difficoltà, naufraga completante nel finale.- Difensivamente il migliore della retroguardia. Dalle sue parti la situazione è tutto sommato tranquilla.- Un disastro. Devia la conclusione di Valoti in maniera decisiva, compie alcuni lisci da paura. Apporto offensivo nullo. Dal 65'- Non che ci volesse molto, ma decisamente meglio rispetto al compagno. Tutta un'altra qualità, sfortunato sul palo colpito.- Male il centrocampista sloveno. Troppo mollo quando chiamato a difendere, senza idee in costruzione.- Ritmo troppo compassato per poter giocare ad alto livello, sia di gambe che di pensiero. Walace è tutta un'altra cosa. Dal 45'- Tante cose buone, tanta qualità, un'altra traversa, ma c'è da dire che è da una sua palla persa che nasce il terzo gol del Monza.- Parte bene, con grande voglia. Nella ripresa però cala alla distanza. Nel terzo gol anche lui poteva fare qualcosa di piu.- Un buon primo tempo. Inspiegabilmente sostituito dopo quarantacinque minuti, quanto meno ci stava provando. Dal 45' Udogie 6 - Qualche buona scorribanda sulla corsia.- Tanta voglia come sempre, poca concretezza. Dal 65'- Non un buon ingresso quello del catalano, troppo egoista.- Non azzecca uno stop o un movimento. Non è di certo un tiro che diventa assist a salvarlo dall'insufficienza. Dal 65'- Quanto meno qualche pallone lui riesce a tenerlo. Decisamente piu utile del portoghese nel gioco corale.- Uscire così presto dalla Coppa Italia fa male. Probabilmente esagerato il turn over iniziale, Udinese quest'oggi troppo fragile.