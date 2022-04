i gol non può evitarli, soprattutto il primo è un colpo da biliardo di precisione chirurgica.la mancanza di punti di riferimento forse lo mette in difficoltà contro un attacco molto mobile.sul piano della velocità il duello gli risulta difficile, ma in marcatura lascia spazi.dalla sua parte i pericoli non ci son stati, Orsolini infatti non riesce ad incidere. Anche per merito suo.suo l’errore sul gol casalingo, si dimentica di coprire il taglio del suo diretto avversario.pedina fondamentale nello scacchiere friulano in entrambe le fasi. Il gioco passa sempre da lui.(dal 18’ st: senza infamia e senza lode).una possente diga davanti alla difesa in un reparto a tratti padrone del campo.non molti palloni giocati ma insieme ad Udogie mette a ferro e fuoco, inserendosi con costanza e creando sempre la superiorità numerica.il pareggio è suo, dopo un bell’anticipo nella sua trequarti e sgroppata a tagliare il campo. Meno bello il gesto verso la curva di casa.inizialmente tanto fumo e poco arrosto, si accende però nel secondo tempo fornendo l’assist per Success.(dal 42’ st).assist da boa vera per il pareggio dei suoi, impegna con costanza Bonifazi imponendosi di potenza e arrivando a segnare.in una partita dal basso peso specifico, i suoi mostrano voglia di vincere e portare a casa l’intera posta in palio ma la gara finisce in parità. Fisicamente un gradino sopra ai rossoblù di casa.