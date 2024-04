Udinese, le pagelle di CM: Thauvin e Pereyra, che duetto! Lovric sfortunato

Okoye 5,5: si beve la finta di Defrel, che con un tocco sotto a incrociare lo supera e segna l’uno a zero.Perez 5,5: un buco grosso come una casa proprio dalla sua parte, in occasione della ripartenza vincente dei neroverdi. In difficoltà perenne di fronte a un ispiratissimo Defrel.Bijol 6: Pinamonti è un pesce d’aprile, troppo facile marcarlo.Ferreira 5,5: fatica a controllare Laurienté. Superato spesso dal francese.Pereyra 6,5: non si vede molto ma quando si decide a entrare in partita l’Udinese pareggia grazie a una sua idea per Thauvin.

Samardzic 5,5: il più in ombra dei centrocampisti friulani. Del resto la squadra di Cioffi sfonda soprattutto dalla parte opposta alla sua. Non riesce a tenere testa a Defrel nella transizione fulminea dei neroverdi.Walace 6: il solito wall. Bel duello tra lui e Racic.Lovric 6,5: il più continuo negli inserimenti e il più sfortunato nelle conclusioni a botta sicura, vedi la traversa nella ripresa.(76’ Zarraga sv)Kamara 5,5: rimedia con qualche buona chiusura il buco lasciato aperto nel primo tempo in occasione del gol subito. Resta la domanda: dov’era su quella corsa di Defrel?

Thauvin 6,5: bene soprattutto quando dialoga con Pereyra sulla destra, come quando insieme realizzano la giocata del pareggio. Bravo a crederci e a buttarla dentro seguendo l’azione a rimorchio.(88’ Ehizibue sv)Lucca 6,5: non è un fulmine ma è comunque un pensiero costante per i due centrali neroverdi. Giocatore complicato da marcare.(88’ Success sv)All. Cioffi 6,5: pareggio che sta stretto forse un pochino di più ai suoi, che hanno sbagliato tanto sottoporta. Udinese quadrata ma sprecona. Squadra che ha tutto per salvarsi, compreso l’allenatore.