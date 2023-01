- Sorpreso in avvio dal destro ad incrociare di Baldanzi. Poi inoperoso per il resto della partita, l'Empoli non si fa vedere più dalle sue parti.- I primi minuti fatica a contenere l'intraprendete Parisi. Passato il momento di sballamento iniziale non concede più nulla.- Riprende il suo posto al centro della difesa. L'avvio è choc, con Caputo che gli scappa in verticale e poi serve al centro l'assist per l'accorrente Baldanzi. Dopo lo schiaffo del gol inizia la sua vera partita. (Dall'81'- Unico bianconero ad aver preso parte al Mondiale. In avvio sembra avvia sulle gambe qualche scoria dal Qatar. Nella ripresa è provvidenziale in chiusura su Caputo.- Il migliore tra le fila dell'Udinese. Quando si accende crea sempre qualche pericolo. Sfortunato quando nel primo tempo colpisce il palo dalla distanza. Nella ripresa trova l'angolino per il meritato 1 a 1. (Dall'82'- Sottil da lui si aspetta maggiore qualità nella gestione del pallone. Sta sera sbaglia parecchio e non riesce ad incidere nel match. (Dal 72'- Con il suo dinamismo riesce a dare maggiore equilibrio alla mediana).- Fa la sua "solita" partita, lavorando molto in fase di non possesso e recuperando parecchi palloni. Spesso i compagni lo lasciano solo in mezzo al campo ma lui in qualche modo riesce comunque a metterci una pezza.- Vince il ballottaggio con Samardzic. Spreca una buona occasione sparando sopra la traversa. (Dal 62'- Sottil lo inserisce sperando che il tedesco possa dare la scossa alla partita. Palla al piede riesce sempre ad inventare qualcosa, gli manca però l'imbucata vincente ma non ci si può aspettare che la risolva sempre lui all'ultimo).- Tra i più brillanti questa sera. Quando accelera è difficile stargli dietro. Da quel lato l'Empoli soffre davvero tanto. Suo, poi, l'assist per il gol del pareggio di Pereyra. Provoca anche l'espulsione di Akpa Akpro.- Questa sera fatica ad imporsi. Corre molto ma è confusionario. Spalle alla porta perde parecchi palloni. (Dall'82'.)- Titolare vista l'assenza di Deulofeu. Nel primo tempo non combina granché. Nella ripresa cresce dal punto di vista fisico e la sua prestazione migliora un po'.- L'Udinese ancora una volta va sotto ed è costretta a rincorrere. Meriterebbe di più ma un Empoli catenacciaro riesce comunque a strappare il punticino.