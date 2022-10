Lazio – Udinese 0-0: chiude bene lo specchio su Anderson a metà primo tempo ed è miracoloso poco dopo sul colpo di testa di Milinkovic. Ordinaria amministrazione nei secondi 45 minuti.: Zaccagni lo fa penare e si becca un giallo dopo pochi minuti. Col passare del tempo però prende le misure e non sbaglia più. (dal 17’ s.t.: sostituisce il compagno infortunato senza farlo rimpiangere): ordinato nel guidare la linea. Senza Immobile il suo lavoro diventa ancora più semplice ed efficace.: primi 25 minuti senza problemi. Con Pedro in campo, invece comincia a soffrire un po’ i tagli sulla trequarti ed è costretto spesso a rincorrere lo spagnolo. Alla fine porta a casa la pellaccia.: partita sottotono. Un paio di accelerazioni in avvio di partita e poco altro.: prezioso il lavoro di interdizione. Sfortunato nel primo tempo con quella traversa. Cala nella ripresa (dal 17’ s.t.: si propone bene davanti, ma in ripiegamento concede qualcosa di troppo): bravo nel dare pochi punti di riferimento al pressing degli avversari.: tanta sostanza lì in mezzo. Fa a spallate con Milinkovic per tutta la partita senza cedere neanche un metro. (dal 24’ s.t: non ugualmente efficace nel contenere le giocate del serbo): spina nel fianco della Lazio. Un recupero miracoloso nel 1’ tempo e tanta pressione offensiva per quasi 90 minuti. (dal 36 s.t.s.v.): nessuna invenzione delle sue. Nessuna giocata. Poteva gestire meglio un paio di ripartenze nel primo tempo. La traversa all’85’ è l’unico (sfortunato) acuto del match.: pochi pericoli creati. Sparisce dietro la marcatura di Casale. (dal 17’: l’idea di Sottil era quella di far muovere di più la difesa della Lazio col suo ingresso in campo, per creare spazi. Evidentemente la spiegazione non è stata chiara...)All.: i suoi uomini rispondono colpo su colpo agli affondi della Lazio. E l’assetto del centrocampo mette spesso in difficoltà i biancocelesti.