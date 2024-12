Getty Images

: trasmette poca fiducia soprattutto nelle prime fasi. Cresce con l'andamento della gara anche se qualche sbavatura non se la fa mai mancare: il rigore procurato è solo la vetrina di una prestazione estremamente goffa che, per fortuna, non porta conseguenze. Se non altro chiude in crescendogara estremamente rocciosa. Si esalta nelle fasi finali, quando la viola spinge con foga: tiene su gli argini senza troppi patemi, anche se dalla sua parte la viola spinge poco.: dal suo ingresso, sarà un caso, l'Udinese non soffra praticamente più. Positivo

l'Udinese pende parecchio dalla sua parte, a sprazzi mette in mostra qualche bella giocata grazie al fisico straripantein una partita in cui si vede pochino ha il merito di accendere Thauvin che poi trova una traccia meravigliosa.: la cosa migliore del suo primo tempo è un recupero preziosissimo in extremis su Kean in area di rigore. Nella ripresa dirige le operazioni con ordineun po' mastino, un po' rifinitore. Non è raro vederlo immolarsi in tackle in area ed è lucido a servire immediatamente a Lucca l'assist per l'uno a uno.: aggiunge dinamismo, oltre ad una buona dose di velocità

più attento in copertura che a far male. Lavora piuttosto benefatica non poco a creare trame di gioco e situazioni pericolose. La rete dell'uno a due però è un pezzo di bravura assoluto che gli dà grande fiducia nelle giocate successive.ha costantemente Comuzzo a mordergli le caviglie ma riesce comunque a emergere. Da il via alla rimonta con una volée splendida in una partita gagliardal'Udinese si conferma un cagnaccio difficile da affrontare per chiunque. Le cose si mettono anche subito in salita, con Kristensen che sembra quasi giocare a maglie invertite. I suoi però non si perdono d'animo e trovano tre punti di platino in un campo in cui sono cadute squadre come Milan e Roma