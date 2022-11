Anticipo della tredicesima giornata di Serie A: alla Dacia Arena va in scena Udinese-Lecce. I friulani stanno vivendo il momento peggiore della stagione e sono fermi a cinque partite senza vittorie in tutte le competizioni (3 pareggi, 2 sconfitte). La squadra di Sottil resta comunque a soli tre punti dalle prime quattro. Situazione diversa in termini di classifica per i giallorossi che hanno solo due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione ma simile dal punto di vista del ruolino di marcia. Anche la squadra di Baroni non vince da 5 gare: sono arrivati 2 pareggi e 3 sconfitte. Out per i bianconeri Destiny Udogie che si ferma per un problema al flessore. Torna titolare Beto, preferito a Success; nei pugliesi spazio a Colombo che vince il ballottaggio in attacco e si prende la titolarità con ai fianchi Banda e Strefezza.



FORMAZIONI UFFICIALI:



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu. Allenatore: Sottil.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. Allenatore. Baroni.