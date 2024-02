Crisi Cagliari, la scelta su Ranieri

Marco Demicheli

Quattro partite, zero punti. I risultati del Cagliari sono negativi, inutile nascondersi. Il penultimo posto in classifica fa paura, soprattutto in vista della prossima giornata, che vede in programma quello che può essere considerato, a tutti gli effetti, uno spareggio, contro l'Udinese. Naturale, quindi, che in questa situazione ci siano dubbi anche sul futuro della panchina, con il nome di Claudio Ranieri, una garanzia per Cagliari e il Cagliari, che è finito al centro delle discussioni negli ultimi giorni.







NIENTE ADDIO - Lo stesso Ranieri, nel post partita di sabato, contro la Lazio, si è sfogato coi suoi giocatori. Un confronto schietto e diretto, in cui l'allenatore si è detto addirittura disponibile a presentare le proprie dimissioni se il problema di questo periodo negativo della squadra fosse lui. Pavoletti e compagni hanno risposto negativamente e la fiducia in Ranieri è stata confermata anche dal presidente Giulini nelle interviste. Avanti con Ranieri, sperando in una svolta già domenica...