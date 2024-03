Udinese, Lucca ha svolto gli esami: ecco quando può tornare

L’Udinese può tirare il più classico dei sospiri di sollievo per un pericolo scampato. Lorenzo Lucca non ha accusato nessun problema serio in occasione dell’allenamento della vigilia della seconda ultima sfida della Nazionale di Luciano Spalletti contro l’Ecuador, negli Stati Uniti. Gli esami ai quali è stato sottoposto quest’oggi l’attaccante classe 2000 non hanno evidenziato alcun tipo di lesione muscolare. Questo significa che, senza ulteriori contrattempi, sarà regolarmente a disposizione per la delicatissima partita di lunedì 1° aprile contro il Sassuolo, valido per la trentesima giornata di Serie A.



QUANDO TORNA - Gli accertamenti svolti dallo staff medico dell’Udinese hanno di fatto confermato le prime positive sensazioni dei medici azzurri, che nel giustificare l’assenza di Lucca nel match contro l’Ecuador di domenica scorsa avevano parlato di “risentimento muscolare ai flessori della coscia destra”. L’ex giocatore di Pisa ed Ajax, che nel corso di questa stagione è sceso in campo 29 volte in campionato, realizzando 7 gol e 3 assist, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo senza intoppi in un paio di giorni e potersi così rimettere agli ordini di Gabriele Cioffi per preparare la trasferta del Mapei Stadium, fondamentale per la corsa salvezza.