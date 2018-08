Darwin Machis, attaccante dell'Udinese, parla in conferenza stampa: "Spero di parlare presto italiano, sono contento di poter giocare per questo club. L'allenatore già mi conosceva ai tempi della Spagna, e questo fatto già mi rende più tranquillo, però dovrò comunque lavorare al massimo per potermi conquistare la sua fiducia. Penso che nessuno arrivi qui e pensi di essere già titolare. Non mi aspettavo questo impatto, ma questo è il mio modo di giocare, spero di poter fare una grande stagione, essere importante per la squadra ed essere una delle rivelazioni di questo campionato. Sono rapido, mi piace giocare con la palla e spero di migliorare sempre di più sotto i vari aspetti".