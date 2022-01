è il nuovo difensore dell’. Ecco ciò che ha detto il giocatore spagnolo, in prestito fino al termine della stagione dall’Arsenal, durante la conferenza stampa di presentazione:– “Ringrazio innanzitutto tutto il club per avermi dato questa opportunità, sarà un piacere lavorare per l'Udinese. Per me la Serie A è uno dei campionati al top nel mondo, mi auguro di avere un grande impatto, è un momento importante per la mia carriera, anche io non ho avuto dubbi nell'accettare la proposta Quando sono andato al Flamengo tutti mi hanno detto che non era una delle opzioni migliori per la carriera, ma quando nella vita ti dicono di non farlo per me la sfida diventa più affascinante, è stata una bella sfida”.- "Ho vissuto tante esperienze quindi sicuramente questo mi permetterà di aiutare i compagni di squadra dentro e fuori dal campo, mi piace parlare in campo e guidare i compagni. In spogliatoio è importante tenere tutti sul pezzo e su di morale, perché nel calcio basta un secondo per perdere e vincere tutto e nei momenti negativi è importante tenere su il morale".- "Sono felicissimo e grato all'Udinese perché mi dà la possibilità di confrontarmi con un campionato top, ho apprezzato poi il lavoro fatto dall'Udinese per avermi e sono tanti anni che questa società fa cose importanti in Italia".- "Non l'ho conosciuto personalmente, ma abbiamo amici in comune, che mi hanno sempre detto belle cose su di lui. Ho parlato con Gerard prima di accettare e mi ha detto solo cose belle sulla squadra, i mezzi che fornisce la società e la città, sono entusiasta di poterci giocare assieme e di avere qualcuno con cui parlare in queste prime settimane".