Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport prima della partita di campionato contro la Sampdoria: "Sono stati i giocatori a comunicarci la volontà di andare in questo raduno riflessivo. Si è parlato molto tra giocatori e allenatori, e credo che questo abbia prodotto dei buoni effetti".



ULTIMI RISULTATI - "Delusione dopo la bella partenza in campionato? Certo che le aspettative si erano alzate, è normale vista la voglia anche a Udine di tornare protagonisti in alto. Ma siamo sul pezzo e anche fiduciosi".



DEULOFEU - "Ogni settimana devo rispondere a questo tormentone. Per adesso il giocatore e i suoi agenti hanno retto agli approcci dei club importanti in giro per l'Europa. Devo dire che ad ora non c'è nessuna trattativa seria in corso con la Roma, ma confermo che ci sono interessamenti dall'Europa. La volontà della proprietà è sempre stata quella di non lasciar partire i giocatori a gennaio, ma sappiamo che gli scenari possono cambiare visto che ci sono da tenere in considerazione varie componenti. Rinnovo? Chiaro che se ne discute, ma la situazione è in continua evoluzione".