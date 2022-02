Il dg dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan:



"Il malumore dei giocatori quando escono dal campo è una cosa che piace, soprattutto se si manifesta in termini corretti, come ha detto Deulofeu che era dispiaciuto. Sono antipatiche le gestualità dopo la sostituzioni, ma Deulofeu è un professionista esemplare e siamo contentissimi di averlo con noi. Per noi costituisce un lusso, non c'è bisogno di stimolarlo perché sa trovare in sé tutto quanto serve. Se Cioffi è in linea con le aspettative? Perfettamente, e in credito con la fortuna, soprattutto per il periodo Covid: avevamo vinto 4-0 a Cagiari, eravamo in splendida forma, non abbiamo potuto giocare con la Salernitana e siamo stati costretti a giocare con l'Atalanta senza allenamenti per dieci giorni. Nonostante questo periodo sfortunato, Cioffi ha fatto quei punti che ci permettono di avere, con due partite in meno, di avere un margine sulla zona pericolosa".