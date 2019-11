Ha preso parola ai microfoni di Udinese TV Pierpaolo Marino, DT dei friulani: "E' una giornata molto triste, ancor più che dopo le sconfitte contro Atalanta e Roma. L'esonero di mister Tudor è un provvedimento estremamente doloroso ma necessario per dare una scossa all'ambiente". Marino ha tenuto a sottolineare come: "A pagare è stato Tudor, ma non è il maggior responsabile della situazione e ora la squadre è chiamata a responsabilizzarsi".

Su Gotti, temporaneo allenatore dei bianconeri: "Luca ha l'esperienza e il carisma per farlo ma in questi giorni faremo serie riflessioni per valutare altre situazioni; ci aspettiamo una reazione da parte di tutti".