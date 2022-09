Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto a Radio Crc: "L’Udinese non faceva una stagione come quella passata da diversi anni, ben 47 punti. Sono solo le prime giornate di campionato, anche se il trend è positivo, è presto per dare giudizi. Siamo molto ottimisti per quelli che saranno gli sviluppi delle prossime stagioni, ma non dobbiamo autolodarci troppo".



Sul caos VAR: "Quello che è successo allo Juventus Stadium mi ha sorpreso, con il fuorigioco si era andati sempre in automatico. Contemporaneamente c’è stata la svista del tocco di Bonucci, ci sono state anche le mie lamentele dopo Milan-Udinese perché bisogna limitare gli interventi del Var. Non si può far cambiare l’idea all’arbitro se non si ha la prova evidente che l’arbitro non abbia visto. Negli ultimi tempi, e credo che sia una direttiva, il Var sta intervenendo più spesso. Se tu sei un Var e hai la preparazione che devi avere, non puoi cambiare una decisione se ti manca un pezzo di campo che non vedi".