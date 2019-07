Colpo per l'attacco dell'Udinese, che nella giornata di oggi ha ufficializzato l'arrivo di Ilija Nestorovski, attaccante svincolato reduce dall'esperienza a Palermo. Pierpaolo Marino, dt del club, ha commentato: "Nestorovski ha già dimostrato in passato di saper far gol in tutte le categorie, compresa la Serie A. Ha preferito l'Udinese rispetto ad una serie di offerte importanti che gli erano pervenute e di questo va ringraziato".