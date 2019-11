L'Udinese non ha fretta di scegliere il nuovo allenatore. Il direttore dell'area tecnica dei friulani Pierpaolo Marino commenta la situazione a Radio Rai: "Stiamo facendo riflessioni a tutto tondo, il buon lavoro di Gotti ci fa lavorare con serenità. Non c'è fretta di decidere, abbiamo una grande considerazione di Gotti e penso che presto parleremo anche con lui. Stiamo riflettendo con i Pozzo, non voglio anticipare niente ma abbiamo esaminato varie possibilità e continueremo a parlare con Gotti che si è comportato bene. È una decisione che va presa collegialmente e con grande calma".