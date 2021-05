Pierpaolo Marino resta all'Udinese e non torna al Napoli, lo conferma lo stesso dirigente a Radio Kiss Kiss Napoli: "Vivo da 20 anni a Udine, ho un rapporto straordinario con la famiglia Pozzo e sto bene qui in bianconero: ho un contratto e smentisco le voci su un mio ritorno al Napoli. Ho un rapporto meraviglioso con tutta la famiglia De Laurentiis, soprattutto con Edoardo, lo considero un mio nipote".