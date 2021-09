Pierpaolo Marino, dt dell'Udinese, parla alle tv prima del match con il Napoli: "Siamo una squadra che nel bene e nel male non conosce i propri limiti. Abbiamo perso De Paul ma abbiamo ritrovato Deulofeu che lo scorso anno non abbiamo mai avuto. Gerard si è visto poco per i problemi fisici che ha avuto: tutti lo conosciamo e per noi è un lusso. Ha margini di miglioramento che ha avuto e può contribuire con assist e gol per sostituire il bottino che finora avevamo da De Paul. Samardizc? Il merito è di un gruppo di lavoro che lavora sullo scouting. E' un predestinato che non deluderà: ha serietà e professionalità. Lo coccoliamo e lo cresciamo un po' alla volta. Quando sarà pronto definitivamente ci darà un contributo importante".