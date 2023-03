Dopo la vittoria col Milan l’Udinese è all’ottavo posto con vista sull’Europa: 38 punti, -3 dalla Juve settima. Un’altra stagione positiva anche grazie ad alcuni talenti che hanno già i riflettori del mercato puntati su di loro. A fare il punto su di loro è il responsabile dell’area tecnica: “La nostra idea è tenere un giocatore finché non raggiunge il suo vero valore - ha detto a Tv12 -. Una cosa simile è successa con De Paul. Noi vogliamo cedere i nostri giocatori quando sono al massimo della valorizzazione e quando ci chiedono loro di andare via. Quando il Tottenham ci ha proposto certe cifre per Udogie, siamo stati costretti a venderlo perché lui voleva andare via”.