Dietro alla valorizzazione di Simone Pafundi c’è un lavoro attento e preciso in collaborazione tra Udinese e Nazionale. Dopo la convocazione dell’attaccante classe 2006 per le gare dell’Italia contro Inghilterra e Malta, il direttore sportivo dell’area tecnica Pierpaolo Marino ha parlato così del gioiello bianconero: “Condivido le parole di Mancini - ha detto a Tv12 -. Oggi non gli serve più andare in Primavera, lo facciamo allenare in prima squadra e siamo in piena linea con quanto detto dal ct. Gravina mi diceva che quando lo vede giocare gli ricorda Messi a 14 anni”.