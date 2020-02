Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con l'Inter: "Un avversario così si affronta con uno spirito da guerrieri di chi ha un gap tecnico da colmare. Affronteremo questa sfida con la voglia di farci vedere".



L'assenza di Handanovic?

"Sappiamo tutti che è uno dei migliori portieri del mondo. Sulla carta è un vantaggio, poi io conosco Padelli è so che è un signor portiere. Bisogna tirare in porta, se fai il tiro imparabile il portiere conta poco".



Gotti?

"Oggi lui è a tutti gli effetti l'allenatore dell'Udinese. Lo fa molto bene, secondo me farà il tecnico perché si è calato in un ruolo non facile. Non solo ha competenze tecniche, ma è riuscito ad immedesimarsi".