Il direttore dell'Area Tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Ebosse e Buta:



“Ebosse è un acquisto importantissimo, l’ultimo in ordine di tempo perché ha richiesto una trattativa molto lunga e un investimento sostanzioso. Ha 23 anni ma ha già accumulato esperienza importante nel campionato francese e con la Nazionale camerunense, partecipando alla Coppa d’Africa. È un giocatore molto duttile, sa giocare terzo di sinistra in una difesa a tre ed esterno in un centrocampo a cinque. Sono molto soddisfatto del suo arrivo, può coprire due ruoli e sono sicuro che tornerà utile a mister Sottil”.



"Buta è un ragazzo che ha caratteristiche importanti, anche lui gioca a sinistra e ha fatto esperienze giovanili di rilievo. Al Braga ha fatto un percorso che lo ha portato a segnare diversi gol prima di passare alla prima squadra. Ha prospettive importantissime. Purtroppo al suo primo allenamento è stato vittima di un brutto infortunio, però è in via di guarigione, ha subito un intervento e tra qualche tempo lo vedremo all’opera e sicuramente sarà bello vederlo”.