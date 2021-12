Dopo la vittoria dell'Udinese in Coppa Italia contro il Crotone, il dirigente bianconero Pierpaolo Marino ha parlato della possibilità della conferma di Cioffi, promosso ad interim dopo la separazione con Gotti: "Parleremo con Cioffi, la proprietà ha dato disponibilità - ha detto ai microfoni di Mediaset - La squadra non sarà stravolta a gennaio, in estate riteniamo di aver lavorato bene. Cioffi fino a fine stagione? La nostra idea è quella, lo era già prima del Milan e lo è ancora di più oggi".