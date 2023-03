A pochi minuti dall'inizio della sfida contro l'Atalanta, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Dazn:



“Oggi sarà una nuova occasione per tornare a vincere. La vittoria fuori casa non manca da molto, dalla partita contro la Sampdoria. In casa manca da qualche settimana in più è vero. Sono convinto però che in questo periodo la squadra si sia sempre battuta con una propria filosofia di gioco e pareggiando partite molto complicate, come con la Lazio a Roma o proprio con l’Atalanta nella partita di andata. Zeegelaar? E' un ospite, stiamo valutando le sue condizioni per un eventuale tesseramento. Per ora è un gradito ospite perché in quattro stagioni ha dato tanto all’Udinese”.