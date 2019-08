si affrontano al Franchi nella prima giornata della2019-20: tutti in campo al Friuli alle 18,. Il Milan di, alla prima partita ufficiale sulla panchina rossonera, si presenta senza Reina, Caldara e Biglia, mentre ci sono Laxalt e André Silva.invece arriva a questo appuntamento con la rosa al completo. Fra Udinese e Milan sarà lain Serie A: il primo match risale al 1950, a San Siro, quando i rossoneri si imposero per 6-2. Il bilancio parla di 39 vittorie milaniste, 33 pareggi e 16 successi friulani. Per quanto riguarda invece i precedenti con l'arbitro Pasqua, il Milan vanta quattro vittorie in quattro partite.UDINESE: Musso; Becao; Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Giu. Pezzella; Pussetto, Lasagna.MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Castillejo, Piatek.