Nahuel Molina, esterno dell'Udinese e obiettivo di mercato della Juventus, parla così a Marca del mercato: "L'interesse di Juve e Arsenal? Mi riempie di orgoglio che si parli di club così, ma in questo momento la mia testa è all'Udinese e alla nazionale argentina. Poi vedremo... Atletico? Perché no? Mi piacerebbe fare quel salto ad un certo punto, ma la mia mente in questo momento è concentrata sul finire più in alto possibile con l'Udinese".