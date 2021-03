Juan Musso, portiere dell’Udinese, obiettivo di mercato di Inter, Milan e Roma, parla della sua vita privata a UdineseTv: “Mio padre giocava come portiere tra i dilettanti, io ho iniziato giocando a basket ma poi ho cominciato a giocare in porta quasi per caso e sono andato avanti così perché mi piaceva tanto e mio padre mi dava dei buoni consigli. Mia madre è avvocato, mio padre ingegnere, loro volevano farmi studiare e farmi avere una carriera all’università invece la mia passione è sempre stata il calcio e ho sempre creduto che il mio destino fosse quello di diventare un portiere. Ringrazio tanto i miei genitori perché sono stati e sono importantissimi nella mia vita. Quando avevo 14 anni ho deciso di andare a Buenos Aires per giocare lei non era d’accordo ma ora è felice per me. Mi piace molto vivere Udine passeggiando da solo o con il mio cane anche perché posso incontrare qualche tifoso e avere un contatto con la gente”.