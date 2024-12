Udinese-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Vuole voltare pagina il Napoli dopo i due ko nel giro di quattro giorni contro la Lazio, che sono costati l'eliminazione in Coppa Italia e 3 punti persi in campionato. Si riparte da Udine, da una trasferta che è molto lieta per gli azzurri, che un anno e mezzo fa lì andavano a vincere ufficialmente lo scudetto. Voglia di ritrovare il successo per Conte e i suoi ragazzi, voglia di trovare continuità per la squadra di Runjaic, in seguito alla vittoria di Monza. Udinese-Napoli sarà un match della 16ª giornata di Serie A e andrà in scena sabato 14 dicembre alle ore 18:00 presso il Bluenergy Stadium di Udine.

Partita: Udinese-NapoliData: sabato 14 dicembre 2024Orario: 18:00Canate TV: DAZNStreaming: DAZN(3-4-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zemura; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

- La notizia più lieta per l'Udinese è quella di aver ritrovato Alexis Sanchez. Il cileno finalmente rientra dall'infortunio e sarà a disposizione di Runjaic, che però si trova a dove rinunciare a Okoye, Davis, Payero e anche Zarraga. Dubbi sul modulo, tante soluzioni a disposizione, ma dovrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1, con Thauvin ed Ekkelenkamp alle spalle di Lucca. Sponda Napoli spicca l'infortunio di Kvaratskhelia, che dovrebbe essere sostituito da Neres (nonostante Conte abbia detto di non aver deciso ancora in conferenza stampa). Altro assente Mazzocchi, ancora alle prese con il problema muscolare. Nel complesso, non dovrebbero esserci troppi dubbi riguardo gli uomini a cui si affiderà il tecnico del Napoli.

V - Udinese-Napoli è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- Telecronaca affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Dario Marcolin.