Dopo il pareggio tra Inter e Roma e il successo in extremis dell'Atalanta sul Verona, prosegue la 15esima giornata di Serie A con la sfida tra Udinese e Napoli. Alla Dacia Arena Carlo Ancelotti si gioca tanto, dopo l'inopinata sconfitta con il Bologna di domenica scorsa. L'ultima vittoria degli azzurri è datata 23 ottobre, nelle ultime 8 partite sono addirittura 6 i pareggi, con 2 sconfitte. La zona Champions è oramai distante ben 9 punti. I friulani invece arrivano invece da un pareggio e 2 sconfitte, ma in settimana hanno rifilato un sonoro 4-0 al Bologna in Coppa Italia.



STATISTICHE E NUMERI - Napoli e Udinese non pareggiano in Serie A dall'aprile 2014 (1-1): da allora due successi bianconeri e otto partenopei (inclusi tutti i sei più recenti). Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro l'Udinese con un punteggio complessivo di 6-1. Tre pareggi e una sconfitta per il Napoli nelle ultime quattro trasferte di campionato: è da aprile 2010 (cinque) che non registra una serie più lunga di incontri esterni consecutivi senza successi in Serie A. Il Napoli di Ancelotti non vince da sei incontri di campionato (4N, 2P): nella sua carriera da allenatore, solo una volta l’attuale tecnico dei partenopei ha registrato una serie più lunga senza successi nei Top-5 campionati europei (otto nel 1996/97, sulla panchina del Parma). Dries Mertens ha preso parte attiva a cinque reti nelle sue ultime due sfide di Serie A contro l’Udinese (due gol, tre assist), entrambe nel 2018/19: nessun giocatore ha partecipato attivamente a più marcature contro una singola squadra nello scorso campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Udinese: (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, De Maio; Stryger, De Paul, Mandragora, Fofana, Ter Avest; Lasagna, Okaka.



Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano.