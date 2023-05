Udinese-Napoli è uno dei posticipi della 33ª giornata di campionato, la gara in programma giovedì 4 alle 20.45 sarà visibile in streaming su Dazn.



Le probabili formazioni



Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Bijol, Becao, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Nestorovski. All.: Sottil.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.