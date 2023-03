"È stata una battaglia, il campo di Bergamo è difficile. Zero gol subiti oggi? Siamo stati anche sfortunati, adesso dobbiamo continuare così. Hojlund e Lookman sono fortissimi, li ho marcati entrambi oggi. Tornare in Nazionale adesso dopo la vittoria del Mondiale è stupendo. Così Nehuen Perez, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 in casa dell'Atalanta.