Intervenuto a Sky Sport, Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, ha parlato della sconfitta odierna contro il Parma: "E' stata una bellissima partita, purtroppo abbiamo perso. Abbiamo creato gioco, ma non siamo stati sufficientemente precisi e siamo stati puniti da alcune disattenzioni. De Paul ha competenze specifiche per fare quel ruolo. Può giocare in posizione di mezzala con maggiori compiti di inserimento, ha la capacità dell'ultimo passaggio. Ovviamente cerchiamo di sfruttare le qualità di Rodrigo, e gli lasciamo le possibilità di smarcarsi. Mercato? Avremo un confronto con la società. La squadra va completata, in certi ruoli siamo a posto mentre in altri siamo contati. Faremo le dovute valutazioni. Terzino sinistro? E' arrivato Zeegelaar, che deve essere mentalizzato ed allenato, ma siamo coperti. Nei centrali non abbiamo alternative, ma sono valutazioni che ha già fatto la società. La crescita dell’Udinese? E’ stata una bellissima partita, ma non posso soffermarmi sul singolo risultato. In questo momento c'è una crescita costante, abbiamo un ordine e un'identità. Diventeremo più veloci ed efficaci, abbiamo creato tante occasioni ma dovevamo segnare. Per poter proporre gioco, bisogna tener presente il Gervinho della situazione: dovevamo muoverci in maniera diversa in quella circostanza. Quel che mi interessa, però, è produrre gioco e risultati".