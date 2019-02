Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia delal sfida contro il Chievo: "De Paul ha avuto solo una botta, stasera vedremo la situazione di tutti i ragazzi e decideremo. In questo momento stiamo bene, ma mancano i risultati. Abbiamo perso partite dove abbiamo fatto molto bene, dobbiamo migliorare in tranquillità e realizzare di più. Il gioco è migliorato, i ragazzi stanno crescendo, gli va data fiducia".



SU DE PAUL - "Non sta concretizzando le tante occasioni che crea, da solo e con la squadra. Metterlo in discussione significa non capire cosa può dare. Può migliorare perché è ancora giovane, ma è un fuoriclasse. Non credo che abbia avuto un'involuzione, i numeri dicono il contrario. Si sta completando, è una mezzala/ala che può migliorare nelle scelte, in questo lo aiuteremo, ma ha grande classe".