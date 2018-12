Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani, contro il Sassuolo: "De Paul, Lasagna e Pussetto insieme? Tutto è possibile. La bellezza del lavoro di un allenatore è rendersi conto della situazione e, una volta conosciuti i giocatori, la sfida è far coesistere i giocatori che possono essere determinanti. Incontreremo un avversario diverso dalla Roma, con un'imprevedibilità tattica. Ha capacità indubbie, sa gestire bene la palla, ha buone individualità. A noi serve conoscere gli altri solo per sapere come fare per affrontarli. Lasagna ha lavorato tantissimo, ha recuperato ma è un po' più indietro nella conoscenza delle cose che chiedo alla squadra".