Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, parla alla vigilia del match con il Torino: "Abbiamo fatto più di una buona prestazione, conquistando diversi punti importanti. La gara con la Fiorentina non deve fare notizia, deve essere la norma. La cosa difficile è dare continuità alle prestazioni".



Nicola prosegue: "Sono legato al Torino: in granata ho vissuto momenti fantastici ma ora sono l'allenatore dell'Udinese e il mio mondo è solo 'bianconero'. Il Torino è una squadra che ha grande fisicità, attacca bene lo spazio ed è abile nella pressione. Mi aspetto una gara in cui entrambe le formazioni vorranno fare punti, una vera battaglia. I granata non sono in difficoltà".



Infine: "Il mercato? Sono convinto che abbiamo fatto il massimo che potevamo fare. Abbiamo preso giocatori importanti, che ci daranno una grossa mano".