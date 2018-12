Così l’allenatore dell’Udineseha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio col Frosinone: “Questa squadra è migliorata, in questa partita delicata dal punto di vista emotivo, è stato un passo avanti nel voler portare più uomini nella metà campo offensiva. Abbiamo ancora margini di miglioramento. Ogni partita devi lottare e ogni partita devi lottare con le tue emozioni. I ragazzi non possono fare di più per ora, adesso importante la partita successiva, c'è da battagliare e di questo bisogna essere consapevoli. Oggi non mi è sembrato poco per una formazione che era abituata a chiudere gli spazi. La gestione della palla è stata per metà nostra e per metà loro. Sono consapevole che ho visto della crescita ma c'è molto ancora da fare però dalla prima mia partita ho visto la crescita. Di più non possiamo dare perché non possiamo schierare più giocatori offensivi, devi solo fare crescere gli altri. Bisogna crescere senza sentire l'ambiente esterno. Partita combattuta ma le due squadre sono state anche attente, noi abbiamo cercato di dare un timbro alla partita.