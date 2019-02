Dopo la vittoria contro il Chievo, l'allenatore dell'Udinese Nicola ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni riportate da udineseblog.it: "Vittoria che ci permette di tenere il passo di tutte. Fortuna e sfortuna chi può dirlo, se uno vuole ragionare così nelle precedenti partite non eravamo stati fortunati, la prestazione la puoi controllare oggi tanta tensione ma i ragazzi non si sono disuniti con tre giocatori e mezzo a mezzo servizio, Ekong, De Paul, Mandragora, giocatori che hanno responsabilità di essere sempre presenti, Teo non potrebbe giocare ma ha resistenza, lo stesso Zeegelaar dimostra che questa squadra si sente squadra, siamo un gruppo e stiamo diventando gruppo, adesso vogliamo vincere con prestazioni migliori. Pussetto è entrato molto bene, di partita in partita usiamo gli attaccanti che abbiamo, Pussetto sta bene, Okaka ha accusato un fastidio muscolare, siamo nella condizione di dover gestire due giocatori per farli entrare in forma, la meritocrazia viene applicata".