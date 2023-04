Scovare talenti in giro per il mondo, farli crescere e monetizzare con la loro cessione. Questo è il modus operandi che l'Udinese segue da anni, con uno dei migliori gruppi di scout di tutta Italia specializzata nella ricerca di giocatori di qualità da valorizzare poi in bianconero. Il prossimo a seguire questo percorso potrebbe essere Brenner, attaccante brasiliano classe 2000 del Cincinnati, per cui il club della famiglia Pozzo è in trattativa da mesi. Tra offerte, rilanci e un "sì" per cui in Friuli stanno lavorando da tempo...